Ставропольцу дали 9,5 лет колонии после двух дней пьянки с трупом убитого друга

Суд приговорил 55-летнего жителя Ставрополя к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима за убийство 35-летнего знакомого. Об этом сообщили региональные управления СК и прокуратуры.

«Прокуратура Октябрьского района города Ставрополя поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 55-летнего местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

Суд также назначил осуждённому ограничение свободы сроком на один год и шесть месяцев. Кроме того, удовлетворён гражданский иск потерпевшей стороны на один миллион рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Преступление произошло в апреле 2026 года во время застолья в квартире. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого ставрополец нанёс знакомому не менее 14 ударов кортиком в лицо и тело. Потерпевший скончался на месте.

Ранее Life.ru писал об этом преступлении на стадии расследования. По данным СК, после убийства мужчина ещё двое суток оставался в квартире и продолжал употреблять алкоголь рядом с телом знакомого. О произошедшем стало известно после того, как в квартиру пришла мать обвиняемого.