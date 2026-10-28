На пути в Черноморск поражён сухогруз с грузами для ВСУ

Российские военные поразили сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы для обеспечения ВСУ. Судно попало под удар во время морского перехода, сообщили в Минобороны России.

«На переходе морем поражено морское судно типа “сухогруз”, доставлявшее в порт Черноморск грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ», — говорится в сообщении.

Атаку провели в ходе дневных ударов беспилотниками по объектам снабжения украинской армии.

Ранее, 17 октября, Минобороны сообщало о поражении сухогруза в 40 километрах южнее Одессы. По данным министерства, судно перевозило грузы военного и двойного назначения и также было атаковано во время движения по морю.