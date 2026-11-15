На Рублёвке продают самый дорогой особняк Подмосковья за 4,3 млрд рублей
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Самый дорогой частный дом Подмосковья выставили на продажу за 4,3 миллиарда рублей. Резиденция расположена в элитном посёлке на Рублёво-Успенском шоссе и занимает участок площадью 44 сотки. Как сообщили ТАСС в экосистеме Kalinka, именно этот объект возглавил рейтинг самых дорогостоящих предложений по итогам октября 2026 года.
За внушительную сумму покупатель получит не просто особняк площадью 2,1 тысячи квадратных метров, а целый комплекс из трёх зданий. Помимо основного дома на территории расположены два отдельных строения с гаражами на шесть автомобилей, помещениями для охраны и персонала. Также предусмотрены котельная, дизель-генератор и дополнительная парковка более чем на 15 гостевых машин.
Второе место в рейтинге заняла резиденция в московском Серебряном Бору стоимостью 4,1 миллиарда рублей. Особняк площадью 1646 квадратных метров выполнен в стиле классической английской усадьбы и расположен на участке в 38 соток. Территория скрыта от посторонних вековыми деревьями и находится под круглосуточной охраной.
Рядом с усадьбой находятся берег Москвы-реки и лесопарковая зона. В состав жилого комплекса входят четыре клубных дома, административное здание с управляющей компанией, инженерная инфраструктура и отдельное жильё для обслуживающего персонала.
Тройку самых дорогих предложений замыкает особняк возле села Успенское на Рублёвке. За 2,4 миллиарда рублей продаётся резиденция площадью 5 тысяч квадратных метров. Внутри оборудованы семь основных спален, три гостевые комнаты с собственными кухнями и ванными, отдельное крыло для персонала и SPA-зона.
В августе Kalinka оценивала самый дорогой объект Подмосковья значительно выше — в 4,6 миллиарда рублей. Тогда лидером был особняк площадью 2,5 тысячи квадратных метров в деревне Раздоры. Таким образом, максимальная цена предложения в актуальном рейтинге оказалась на 300 миллионов рублей ниже августовской.
Ранее Life.ru рассказывал, что Стивен Сигал снизил цену своего особняка на Рублёвке из-за отсутствия покупателей. Актёр выставил недвижимость в элитном посёлке Усово за 700 миллионов рублей, но спустя более чем полгода без успешной сделки согласился снизить стоимость до 650 миллионов. При этом потенциальным покупателям была доступна дополнительная скидка при торге.