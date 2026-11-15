Самый дорогой частный дом Подмосковья выставили на продажу за 4,3 миллиарда рублей. Резиденция расположена в элитном посёлке на Рублёво-Успенском шоссе и занимает участок площадью 44 сотки. Как сообщили ТАСС в экосистеме Kalinka, именно этот объект возглавил рейтинг самых дорогостоящих предложений по итогам октября 2026 года.

За внушительную сумму покупатель получит не просто особняк площадью 2,1 тысячи квадратных метров, а целый комплекс из трёх зданий. Помимо основного дома на территории расположены два отдельных строения с гаражами на шесть автомобилей, помещениями для охраны и персонала. Также предусмотрены котельная, дизель-генератор и дополнительная парковка более чем на 15 гостевых машин.

Второе место в рейтинге заняла резиденция в московском Серебряном Бору стоимостью 4,1 миллиарда рублей. Особняк площадью 1646 квадратных метров выполнен в стиле классической английской усадьбы и расположен на участке в 38 соток. Территория скрыта от посторонних вековыми деревьями и находится под круглосуточной охраной.

Рядом с усадьбой находятся берег Москвы-реки и лесопарковая зона. В состав жилого комплекса входят четыре клубных дома, административное здание с управляющей компанией, инженерная инфраструктура и отдельное жильё для обслуживающего персонала.

Тройку самых дорогих предложений замыкает особняк возле села Успенское на Рублёвке. За 2,4 миллиарда рублей продаётся резиденция площадью 5 тысяч квадратных метров. Внутри оборудованы семь основных спален, три гостевые комнаты с собственными кухнями и ванными, отдельное крыло для персонала и SPA-зона.

В августе Kalinka оценивала самый дорогой объект Подмосковья значительно выше — в 4,6 миллиарда рублей. Тогда лидером был особняк площадью 2,5 тысячи квадратных метров в деревне Раздоры. Таким образом, максимальная цена предложения в актуальном рейтинге оказалась на 300 миллионов рублей ниже августовской.