На Сахалине два пса погибли, защищая хозяйку от медведя
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В селе Пригородное на Сахалине медведь напал на женщину, которая находилась рядом с домом вместе с тремя собаками. Два питомца атаковали хищника, благодаря чему хозяйка успела укрыться. Оба пса погибли. Об этом сообщили в Telegram-канале «Право на жизнь. Долинск».
Как утверждается, первым на медведя бросился лабрадор Флин. Затем к нему присоединился второй пёс — Бим. Хищник переключился на животных, и женщина смогла добраться до безопасного места. Бим погиб на месте. Флина с рваными ранами доставили в клинику Южно-Сахалинска. Операция продолжалась более четырёх часов, спустя сутки после нападения лабрадор умер.
Ранее Life.ru писал, что число погибших при нападениях медведей в российских регионах с весны достигло 35. В подсчёт вошла гибель сторожа туристической базы Salmonica Travel на Камчатке. Больше всего погибших в подсчёте приходится на Красноярский край — девять человек. В Иркутской области зарегистрировано восемь смертей, в Томской — пять. Вместе эти три региона составляют 22 из 35 случаев. На Камчатке с учётом гибели сторожа число жертв достигло четырёх. Ещё два смертельных случая зафиксированы в Бурятии.