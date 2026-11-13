В селе Пригородное на Сахалине медведь напал на женщину, которая находилась рядом с домом вместе с тремя собаками. Два питомца атаковали хищника, благодаря чему хозяйка успела укрыться. Оба пса погибли. Об этом сообщили в Telegram-канале «Право на жизнь. Долинск».

Как утверждается, первым на медведя бросился лабрадор Флин. Затем к нему присоединился второй пёс — Бим. Хищник переключился на животных, и женщина смогла добраться до безопасного места. Бим погиб на месте. Флина с рваными ранами доставили в клинику Южно-Сахалинска. Операция продолжалась более четырёх часов, спустя сутки после нападения лабрадор умер.