В Канаде убили четырёх медведей гризли, которых ДНК-анализ связал с гибелью 48-летней Дженнифер Балкаррас и её 20-летней дочери Селы Рид. Женщины погибли во время прогулки по лесной тропе неподалёку от посёлка Белла-Кула в провинции Британская Колумбия. Об этом пишет People со ссылкой на местную Службу охраны природы (BCCOS).

По результатам судебной экспертизы, к нападению причастны самка гризли и трое её медвежат. После исчезновения женщин власти предположили, что на них могли напасть сразу несколько хищников, и организовали поиски животных. Всех четырёх медведей в итоге отловили и убили, сославшись на необходимость обеспечить безопасность жителей.

Инспектор BCCOS Джефф Тайр сообщил, что нападение, предположительно, носило хищнический характер. По его словам, подобные случаи крайне редки. При этом следователи не смогли установить, что именно спровоцировало стычку, но выяснили обстоятельства его трагического исхода. В BCCOS подтвердили, что расследование нападения завершено. При этом специалисты ещё намерены проанализировать действия служб и обстоятельства, предшествовавшие гибели женщин.

Ранее Life.ru писал, что в канадской провинции Британская Колумбия мать и дочь погибли во время прогулки по лесной тропе. Трагедия произошла возле населённого пункта Белла-Кула, примерно в тысяче километров к северу от Ванкувера. 48-летняя Дженни Балкаррас и её 20-летняя дочь Села Рид отправились на прогулку, но домой не вернулись. В воскресенье, 1 ноября, родственники заявили об их исчезновении. Тело матери спасатели обнаружили в понедельник неподалёку от тропы Снука-Уэст. Поиски дочери продолжались ещё сутки. Во вторник сотрудники полиции и природоохранной службы нашли погибшей и её.