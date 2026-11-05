В канадской провинции Британская Колумбия мать и дочь погибли во время прогулки по лесной тропе. По предварительным данным, на женщин напал медведь гризли, однако следователи не исключают, что хищников могло быть несколько. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на местную службу охраны природы.

Трагедия произошла возле населённого пункта Белла-Кула, примерно в тысяче километров к северу от Ванкувера. 48-летняя Дженни Балкаррас и её 20-летняя дочь Села Рид отправились на прогулку, но домой не вернулись. В воскресенье, 1 ноября, родственники заявили об их исчезновении.

Тело матери спасатели обнаружили в понедельник неподалёку от тропы Снука-Уэст. Поиски дочери продолжались ещё сутки. Во вторник сотрудники полиции и природоохранной службы нашли погибшей и её.

«Пока неясно, участвовало ли в нападении более одного медведя», — сообщил инспектор Службы охраны природы Британской Колумбии Джефф Тайр.

В районе трагедии установили ловушки и организовали патрулирование. Местным жителям рекомендовали оставаться дома после 20:00 и временно отказаться от прогулок по лесным тропам. Если специалисты установят, что пойманный медведь причастен к гибели женщин, животное усыпят ради безопасности населения.

Известно, что Балкаррас недавно переехала в Белла-Кулу и работала школьным психологом-консультантом и арт-терапевтом. У неё остались трое взрослых детей и внук. Родственники организовали сбор средств для помощи семье.