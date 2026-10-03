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Опубликовано 3 октября, 05:15

На Сахалине потушили загоревшуюся рыбацкую лодку

Обложка © МАХ / МЧС Сахалинской области

Обложка © МАХ / МЧС Сахалинской области

Рыбацкая лодка загорелась у причала в Холмске Сахалинской области. Пожарным удалось ликвидировать возгорание и не допустить отхода судна от берега, сообщила пресс-служба МЧС в МАХ.

Перед пожаром произошла утечка топлива в трюм. Огонь распространился на площади около 30 квадратных метров.

Во время тушения спасателям пришлось ликвидировать горение канатов, которыми лодка была пришвартована к причалу. Благодаря этому судно осталось на месте.

Возгорание полностью потушили. В результате происшествия никто не пострадал.

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Ранее Life.ru рассказывал о пожаре на рыболовецком судне «Триумф» у берегов Камчатки. После возгорания повреждённое судно отбуксировали в порт Петропавловска-Камчатского, где спасатели обследовали помещения, проливали их и устраняли оставшиеся очаги тления. В результате ЧП пострадали несколько членов экипажа.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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