На Сахалине потушили загоревшуюся рыбацкую лодку

Рыбацкая лодка загорелась у причала в Холмске Сахалинской области. Пожарным удалось ликвидировать возгорание и не допустить отхода судна от берега, сообщила пресс-служба МЧС в МАХ.

Перед пожаром произошла утечка топлива в трюм. Огонь распространился на площади около 30 квадратных метров.

Во время тушения спасателям пришлось ликвидировать горение канатов, которыми лодка была пришвартована к причалу. Благодаря этому судно осталось на месте.

Возгорание полностью потушили. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее Life.ru рассказывал о пожаре на рыболовецком судне «Триумф» у берегов Камчатки. После возгорания повреждённое судно отбуксировали в порт Петропавловска-Камчатского, где спасатели обследовали помещения, проливали их и устраняли оставшиеся очаги тления. В результате ЧП пострадали несколько членов экипажа.