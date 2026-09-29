Судно «Триумф» после пожара отбуксировали в порт на Камчатке

Повреждённый пожаром «Триумф» доставили в порт, где спасатели приступили к заключительным работам на борту. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Пожарные осматривают судно. Фото © Макс / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Огнеборцы обследуют судно, проливают внутренние помещения и устраняют оставшиеся очаги тления. Огонь полностью уничтожил находившуюся внутри отделку.

Огнеборцы на обгорелом судне. Фото © Макс / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Как только возгорание полностью устранят, на борт смогут подняться представители правоохранительных органов. До этого специалисты должны закончить все необходимые работы.

Возгорание на «Триумфе» произошло ночью 26 сентября в акватории Тихого океана. В момент ЧП там находились 29 человек, 25 из них подобрал проходивший рядом «Персей». Позже спасённых доставили в Петропавловск-Камчатский, а к берегу пострадавших перевозил буксир Морской. Ранее Life.ru писал, что до пожара «Триумф» направлялся к месту ремонта.