Загоревшееся у берегов Камчатки судно «Триумф» направлялось на ремонт

Судно «Триумф» перед пожаром на Камчатке направлялось к месту ремонта. На борту в этот момент находились моряки, которые уже были списаны с судна. Об этом рассказала РИА «Новости» сестра одного из пропавших членов экипажа Анна Прошина.

По словам женщины, экипаж не должен был продолжать работу на судне: его задача заключалась в том, чтобы доставить «Триумф» для постановки на ремонт. Она также заявила, что потребовала усилить поисковую операцию, так как задействованных сил недостаточно. Брат Анны должен был прилететь во Владивосток в начале октября. Иван родом из Спасска-Дальнего. Кроме того, среди пропавших 44-летний житель Арсеньева — жених бывшей коллеги Анны, а также студент МГУ имени Невельского, четверокурсник.

Ранее Life.ru писал, что Росавиация отправила вертолёт на поиски четырёх членов экипажа судна «Триумф». Воздушное судно направилось в район происшествия по запросу спасателей. Пожар на рыболовном судне произошёл вечером 25 сентября в Тихом океане к востоку от мыса Ходжелайка. На борту находились 29 человек. Спасатели эвакуировали 25 членов экипажа, ещё четверых продолжают искать.