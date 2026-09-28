Вертолёт Росавиации вылетел на поиски пропавших с «Триумфа» рыбаков

Вертолёт Росавиации вылетел на поиски четырёх членов экипажа судна «Триумф», пропавших после пожара у берегов Камчатки. Воздушное судно направилось в район происшествия по запросу спасателей. Об этом сообщили в Морском спасательном подцентре Петропавловска-Камчатского, пишет РИА «Новости».

Пожар на рыболовном судне произошёл вечером 25 сентября в Тихом океане к востоку от мыса Ходжелайка. На борту находились 29 человек. Спасатели эвакуировали 25 членов экипажа, ещё четверых продолжают искать.

Четырёх эвакуированных госпитализировали. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии, следует из данных регионального управления МЧС. К поискам пропавших ранее привлекли спасательное судно «Суворовец». Сейчас оно буксирует повреждённый «Триумф» в Петропавловск-Камчатский.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Обстоятельства пожара устанавливают.

Ранее сообщалось, что среди четырёх пропавших находятся двое студентов-практикантов из Приморья. Один из них — 19-летний курсант Владивостокского морского колледжа Иван, который должен был вернуться домой в начале октября. Среди пропавших также называли 44-летнего жителя Арсеньева и студента Морского государственного университета имени Невельского.