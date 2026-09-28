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Опубликовано 28 сентября, 03:50

Вертолёт Росавиации вылетел на поиски пропавших с «Триумфа» рыбаков

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вертолёт Росавиации вылетел на поиски четырёх членов экипажа судна «Триумф», пропавших после пожара у берегов Камчатки. Воздушное судно направилось в район происшествия по запросу спасателей. Об этом сообщили в Морском спасательном подцентре Петропавловска-Камчатского, пишет РИА «Новости».

Пожар на рыболовном судне произошёл вечером 25 сентября в Тихом океане к востоку от мыса Ходжелайка. На борту находились 29 человек. Спасатели эвакуировали 25 членов экипажа, ещё четверых продолжают искать.

Четырёх эвакуированных госпитализировали. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии, следует из данных регионального управления МЧС. К поискам пропавших ранее привлекли спасательное судно «Суворовец». Сейчас оно буксирует повреждённый «Триумф» в Петропавловск-Камчатский.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Обстоятельства пожара устанавливают.

Спасатели вновь попытаются взять на буксир горящее судно «Триумф»
Спасатели вновь попытаются взять на буксир горящее судно «Триумф»

Ранее сообщалось, что среди четырёх пропавших находятся двое студентов-практикантов из Приморья. Один из них — 19-летний курсант Владивостокского морского колледжа Иван, который должен был вернуться домой в начале октября. Среди пропавших также называли 44-летнего жителя Арсеньева и студента Морского государственного университета имени Невельского.

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Антон Голыбин
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