На Сахалине с 15 ноября закрыта навигация для маломерных судов
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Навигацию для маломерных судов закрыли в прибрежных районах Сахалинской области с 15 ноября. Ограничения связаны с началом ледообразования на водоёмах региона. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
«С 15 ноября 2026 года закрывается навигация для маломерных судов в прибрежных районах региона», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX.
При этом на внутренних водоёмах области возможность выхода на воду пока сохраняется. Там навигация продлится до начала ледостава.
Спасатели уточнили, что в северной и центральной частях Сахалина уже формируется ледовый припай. В связи с этим жителей предупреждают об опасности выхода на неокрепший лёд.
По данным МЧС, для отдыха и рыбалки безопасной считается толщина ледового припая от 10 до 15 сантиметров. Однако спасатели призывают не торопиться с выходом на замёрзшие водоёмы и учитывать, что ледяной покров может быть неоднородным.
Ранее Life.ru писал, что судоходство в Ормузском проливе до сих пор не восстановилось после начала военного конфликта США и Ирана. Количество проходящих через него судов остаётся примерно на 65% ниже довоенного уровня. За неделю с 5 по 11 ноября через пролив вышли 139 судов, а вошли 169. Неделей ранее показатели составляли 170 и 155 соответственно. Таким образом, число выходящих судов сократилось, несмотря на увеличение входящего потока.