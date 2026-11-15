Навигацию для маломерных судов закрыли в прибрежных районах Сахалинской области с 15 ноября. Ограничения связаны с началом ледообразования на водоёмах региона. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«С 15 ноября 2026 года закрывается навигация для маломерных судов в прибрежных районах региона», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX.

При этом на внутренних водоёмах области возможность выхода на воду пока сохраняется. Там навигация продлится до начала ледостава.

Спасатели уточнили, что в северной и центральной частях Сахалина уже формируется ледовый припай. В связи с этим жителей предупреждают об опасности выхода на неокрепший лёд.

По данным МЧС, для отдыха и рыбалки безопасной считается толщина ледового припая от 10 до 15 сантиметров. Однако спасатели призывают не торопиться с выходом на замёрзшие водоёмы и учитывать, что ледяной покров может быть неоднородным.