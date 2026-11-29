На Сахалине в возрасте 100 лет скончался ветеран Великой Отечественной войны Вячеслав Гаврилов. Он участвовал в освобождении южной части острова от японских войск и носил звание почётного гражданина Южно-Сахалинска и Сахалинской области. О смерти ветерана 29 ноября сообщил мэр областного центра Сергей Надсадин.

«Совсем недавно мы поздравляли Вячеслава Васильевича со столетним юбилеем, восхищались его жизнелюбием, силой духа и душевной теплотой. Трудно поверить, что его больше нет с нами. Вячеслав Васильевич — человек героической судьбы, большого сердца и удивительной скромности», — написал глава города.

Надсадин отметил, что считал личное знакомство и общение с ветераном большой честью. Мэр выразил соболезнования родным и близким Гаврилова от себя лично и от имени городской администрации.

Вячеслав Гаврилов родился в 1926 году в Ростовской области, а с 1936 года жил на Сахалине. В 1943 году его призвали на военную службу и направили в школу снайперов. В августе 1945 года он принял участие в Южно-Сахалинской наступательной операции.

За мужество в годы службы Гаврилов получил медали «За отвагу» и «За победу над Японией», а также орден Отечественной войны II степени. После войны он освоил профессию лётчика и продолжил военную службу, а позднее работал на угольных шахтах Сахалина.