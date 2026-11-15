В Ставрополе ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны Григорий Башкатов. Ему было 99 лет. О смерти почётного гражданина города сообщил глава администрации Иван Ульянченко.

Башкатов был заслуженным ветеринарным врачом и офицером морской пехоты в отставке. Всю свою жизнь он посвятил служению Родине, оставаясь примером стойкости, жизнелюбия и силы духа даже в преклонном возрасте.

«Искренне соболезную родным и близким Григория Абрамовича. Память об этом мужественном и преданном своему делу и своей стране человеке навсегда останется в наших сердцах», — написал Ульянченко.

Глава города выразил соболезнования семье и близким ветерана, пожелав ему вечной памяти и покоя.