В Ставрополе умер ветеран ВОВ Григорий Башкатов, ему было 99 лет
Григорий Башкатов. Обложка © Telegram / Сам ИванИваныч
В Ставрополе ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны Григорий Башкатов. Ему было 99 лет. О смерти почётного гражданина города сообщил глава администрации Иван Ульянченко.
Башкатов был заслуженным ветеринарным врачом и офицером морской пехоты в отставке. Всю свою жизнь он посвятил служению Родине, оставаясь примером стойкости, жизнелюбия и силы духа даже в преклонном возрасте.
«Искренне соболезную родным и близким Григория Абрамовича. Память об этом мужественном и преданном своему делу и своей стране человеке навсегда останется в наших сердцах», — написал Ульянченко.
Глава города выразил соболезнования семье и близким ветерана, пожелав ему вечной памяти и покоя.
Ранее Life.ru сообщал о смерти 101-летнего участника Великой Отечественной войны Алексея Шкуратенко в Ставропольском крае. Ветеран участвовал в освобождении европейских городов от немецких захватчиков, а после войны активно встречался с молодёжью и рассказывал школьникам о фронтовом пути. О его кончине 6 октября сообщил глава Кочубеевского округа Олег Борзов.