В Ставропольском крае умер 101-летний участник Великой Отечественной войны

В Ставропольском крае умер участник Великой Отечественной войны Алексей Шкуратенко, освобождавший европейские города от немецких захватчиков. О его смерти сообщил глава Кочубеевского округа Олег Борзов.

15 октября Шкуратенко должно было исполниться 102 года. Он родился в селе Харьковском Воронежской области, а в 1943 году был призван на фронт.

Во время войны ветеран воевал под Минском, Витебском и Смоленском, а затем участвовал в освобождении европейских городов. За боевые заслуги Шкуратенко был награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны, а также юбилейными медалями.

После войны Алексей Шкуратенко жил активной общественной жизнью. Он встречался с молодёжью, рассказывал школьникам о фронтовом пути и делился воспоминаниями о пережитом.

«Алексей Андреевич был живой связью поколений, человеком, который хранил память о войне и передавал её молодёжи», — отметил Олег Борзов.

Ранее сообщалось, что на 103-м году жизни в Сургуте скончался участник Великой Отечественной войны Иван Тимченко, много лет проработавший в нефтяной отрасли Западной Сибири. Во время войны он служил в 62-м полку Первого Украинского фронта и участвовал в операции против остатков дивизии СС «Галичина».