От фронта до нефтяной Сибири: В Сургуте не стало 102-летнего ветерана ВОВ Ивана Тимченко

На 103-м году жизни в Сургуте скончался участник Великой Отечественной войны Иван Тимченко, много лет проработавший в нефтяной отрасли Западной Сибири. О его смерти сообщил глава города Максим Слепов.

«Печальная новость. Ушёл из жизни самый энергичный и позитивный долгожитель Сургута, ветеран Великой Отечественной войны, награждённый медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом Ленина за трудовые заслуги Иван Григорьевич Тимченко. В наступающем году ему бы исполнилось 103 года», — написал он.

Тимченко родился в 1924 году в казачьей станице Ильской Краснодарского края. Во время войны он служил в 62-м полку Первого Украинского фронта и участвовал в операции против остатков дивизии СС «Галичина».

После фронта его жизнь оказалась связана уже с освоением Сибири. В середине 1960-х Тимченко приехал на Север в составе бригады вышкомонтажников и участвовал в разработке нефтяных богатств региона. До выхода на пенсию он продолжал работать по профессии в «Сургутнефтегазе».

Трудовые заслуги сургутянина также были отмечены на государственном уровне. Он получил орден Ленина и до последних лет оставался одним из самых известных долгожителей города. В 2027 году Ивану Тимченко исполнилось бы 103 года.

Слепов выразил соболезнования родным и близким умершего. Глава города назвал его энергичным и позитивным человеком, чья судьба оказалась связана сразу с несколькими важными страницами истории страны. Он также подчеркнул вклад Тимченко в развитие Сургута и нефтяной отрасли региона.

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