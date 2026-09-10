Ушёл из жизни 101-летний ветеран ВОВ Владимир Располыхин

Скончался один из освободителей Вены и Будапешта Владимир Располыхин. Ветерану Великой Отечественной войны было 101 год. О его смерти 9 сентября сообщило посольство России в Австрии.

Располыхин прошёл войну в составе 3-го и 4-го украинских фронтов. 7 сентября он отметил 101-й день рождения. В числе его наград — орден Красного Знамени, орден Отечественной войны и две медали «За отвагу».

После войны Располыхин продолжал участвовать в мероприятиях. В Австрии он неоднократно возглавлял колонну «Бессмертного полка». В последние годы ветеран жил с семьёй в Париже. Посольство выразило соболезнования родным и близким.

Ранее в возрасте 95 лет скончалась последняя из ветеранов Великой Отечественной войны, проживавшая в Аргентине, Мария Кадар. Посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов назвал произошедшее глубокой утратой, в том числе для российской диаспоры. Последние годы Кадар участвовала в патриотических мероприятиях и занималась наставничеством молодёжи.