Один из последних ветеранов Северной Осетии умер в 97 лет

В Северной Осетии на 98-м году жизни скончался Алексей Шевченко — последний ветеран Великой Отечественной войны, проживавший в Алагирском районе. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Подростком Алексей Митрофанович пережил оккупацию, а в марте 1944 года, в 18 лет, его призвали в армию. Он служил в отдельной зенитной артиллерийской бригаде под Ленинградом, а летом 1945 года для дальнейшего прохождения службы был направлен на Дальний Восток. Участник Советско-японской войны.

«Тяжело прощаться с нашими ветеранами — людьми поколения Победителей, которые прошли войну, пережили огромные лишения и всю жизнь оставались примером мужества и стойкости. Светлая память», — написал Меняйло.

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