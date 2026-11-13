В Якутии скончался участник Великой Отечественной войны, ветеран труда и почётный гражданин республики Мартын Григорьев. Фронтовику, участвовавшему в боях против Японии, был 101 год. О его смерти сообщил глава региона Айсен Николаев в своём канале в MAX.

«С теплотой вспоминаю наши встречи. В памяти он останется спокойным, скромным, немногословным человеком с большим внутренним достоинством», — написал руководитель республики.

Мартын Герасимович родился 25 июля 1925 года в селе Кутана Сунтарского района. В 1943 году его призвали в Красную армию. Он служил зенитным артиллеристом, командовал отделением из пяти бойцов и участвовал в боевых действиях против милитаристской Японии. Домой вернулся лишь в 1951 году, дослужившись до звания старшего сержанта.

За боевые заслуги Григорьева наградили орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Японией» и Жукова. После службы он посвятил себя мирному труду, а вместе с супругой Марией Еремеевной воспитал четверых детей.

Николаев подчеркнул, что участников Великой Отечественной войны осталось совсем немного, поэтому каждая возможность поговорить с ними и услышать их воспоминания бесценна. Глава Якутии выразил соболезнования близким ветерана и его землякам.

Ранее Life.ru сообщал о смерти в Томске 104-летней участницы Великой Отечественной войны Татьяны Кронцевой. Она также проходила службу на Дальнем Востоке, где занималась обеспечением военных медицинским оборудованием. Фронтовичка не дожила нескольких месяцев до 105-летия.