Более 200 прыжков за войну: В Уфе умер старейший десантник Башкирии

В Уфе на 103-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, старейший десантник Башкирии Николай Васильев. Фронтовик, совершивший более 200 боевых прыжков с парашютом, не дожил до своего дня рождения всего 12 дней. Об этом сообщил глава администрации Калининского района города Уфы Газизьян Ахмедьянов.

Николай Васильевич родился 2 ноября 1923 года в Ленинграде. В 1941 году, после окончания школы, он отправился на фронт, а уже через год получил назначение в воздушно-десантные войска. Служил разведчиком в составе Третьего Украинского фронта.

За годы войны Васильев участвовал в боях за Киев и Днепр, освобождал Чехословакию, Австрию и Венгрию. Его боевые заслуги были отмечены многочисленными наградами, среди которых орден Отечественной войны II степени и орден Славы III степени.

После Победы фронтовик продолжил службу в комендатуре Вены, а затем переехал в Уфу. Там он поступил на службу в правоохранительные органы, которым посвятил 25 лет своей жизни. Ветеран также был удостоен звания почётного гражданина города.

До последних лет Васильев участвовал в памятных мероприятиях и встречался с молодёжью. В мае 2026 года в его честь устроили персональный парад Победы. Под окнами дома фронтовика торжественным маршем прошли кадеты, юнармейцы и учащиеся классов МЧС. Сам ветеран поблагодарил участников за внимание и поддержку.

Ранее Life.ru рассказывал, что 3 октября в Сургуте скончался 102-летний участник Великой Отечественной войны Иван Тимченко. После фронта он участвовал в освоении нефтяных месторождений Западной Сибири и был награждён орденом Ленина за трудовые заслуги. А 6 октября в Ставропольском крае умер 101-летний ветеран Алексей Шкуратенко. Он участвовал в освобождении европейских городов, а после войны встречался со школьниками и делился воспоминаниями о фронте.