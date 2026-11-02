В Томской области на 105-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Томска Татьяна Кронцева. Ей было 104 года. О смерти фронтовички сообщил губернатор региона Владимир Мазур.

«Совсем немного оставалось до 105-летнего юбилея: уже планировали торжества в будущем феврале», — рассказал глава области.

Кронцева родилась в 1922 году в деревне Аникино Томской области. В годы Великой Отечественной войны служила на Дальнем Востоке, где занимала должность заместителя начальника отдела хирургического инструментария и медицинского оборудования. Её работа была связана с обеспечением военных медицинской техникой и необходимыми инструментами.

За службу Татьяна Фёдоровна получила орден Отечественной войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и «За победу над Японией». Среди её наград также орден «Томская слава». Ветеран неоднократно участвовала в парадах Победы на Красной площади.

Даже в преклонном возрасте Кронцева продолжала заниматься общественной деятельностью и поддерживать военнослужащих. В 2022 году она написала российским бойцам письмо с призывом завершить дело своих дедов и прадедов. Тогда же Life.ru публиковал фотографию Татьяны Кронцевой в подборке ветеранов, обратившихся к российским военным.

По словам Мазура, Татьяна Фёдоровна до последних дней оставалась жизнерадостным, доброжелательным и отзывчивым человеком, к советам которого всегда прислушивались. Губернатор выразил соболезнования её семье, близким и всему ветеранскому сообществу региона.

Ранее Life.ru сообщал, что в Киргизии умерла ветеран Великой Отечественной войны и жительница блокадного Ленинграда Галина Тольская. В 12-летнем возрасте она пережила тяжелейшую блокадную зиму, потеряла мать и двух младших сестёр, после чего её эвакуировали по Дороге жизни. В последние годы Тольская участвовала в деятельности Бишкекского общества блокадников и помогала сохранять память о военном прошлом.