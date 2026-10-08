Пять раз горел в танках и снова сел в Т-34: Ветеран Борисов стал рекордсменом в 100 лет

Участник Великой Отечественной войны Николай Борисов установил рекорд России, став самым возрастным ветераном, возглавившим экипаж танка Т-34 на параде Победы. На момент достижения ему исполнилось 100 лет 6 месяцев и 6 дней. Результат официально зафиксирован в Книге рекордов России.

Ветеран Борисов в 100 лет командовал Т-34 и установил рекорд России. Фото © Telegram / Книга рекордов России

Историческое событие произошло 9 мая 2025 года в Воронеже на параде в честь 80-летия Победы. Как ранее рассказывал Life.ru, ветеран проехал на легендарной «тридцатьчетвёрке» в составе механизированной колонны. Первым на площадь выехал автомобиль ГАЗ-67, а следом появился танк под командованием Борисова. За происходящим наблюдали тысячи жителей и гостей города.

За плечами полковника в отставке — огромный боевой путь. На фронт Николая Борисова призвали в 1942 году. Он командовал танковым взводом, а затем ротой, участвовал в Курской битве и освобождении европейских стран. За годы войны танкист прошёл не менее четырёх тысяч километров, уничтожил десять вражеских танков и самоходных артиллерийских установок.

Сам Борисов пять раз оказывался в горящих боевых машинах, но каждый раз выживал. В одном из сражений ему удалось вывести из окружения штаб бригады вместе с боевым знаменем. После Победы офицер продолжил военную службу и вышел в отставку только в 1982 году.

Для Борисова участие в парадах давно стало традицией. Ещё 7 ноября 1945 года он прошёл по Красной площади в Москве, а впоследствии участвовал ещё в 15 парадах. В 2022 году фронтовику присвоили звание почётного гражданина Воронежской области, а в июле 2025-го президент Владимир Путин наградил его орденом Александра Невского за общественную деятельность и вклад в патриотическое воспитание молодёжи.

Сейчас ветерану 101 год. Несмотря на возраст, он сохраняет ясность ума, хорошую память и офицерскую выправку. Уже 3 ноября Николай Борисов отметит 102-летие.

Ранее Life.ru рассказывал о другом 100-летнем участнике Великой Отечественной войны — Викторе Назарове из ЛНР. В сентябре фронтовик принял участие в выборах депутатов Госдумы. Из-за возраста и состояния здоровья он не смог самостоятельно добраться до участка, поэтому члены избирательной комиссии приехали к нему домой. В годы войны Назаров пережил немецкую оккупацию и принудительные работы в Польше, а затем воевал в Красной армии. Кроме того, Life.ru показывал, как в мае 2026 года в Сибири прошли парады в честь 81-й годовщины Победы. В Кемеровской области праздничную колонну открывал Т-34, а следом прошли другие образцы исторической военной техники.