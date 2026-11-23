В Энгельсе Саратовской области на 100-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, военный лётчик и почётный гражданин Энгельсского района Владимир Лыков. О смерти ветерана сообщил глава муниципалитета Максим Леонов в своём канале в MAX.

Владимир Павлович родился 11 апреля 1927 года в Костроме. В годы Великой Отечественной войны он обучался в авиационных школах, а затем продолжил службу военным лётчиком. За годы службы освоил несколько типов самолётов, включая Ил-28, Ил-26, Ту-2, УТ-2 и Ли-2.

Военную карьеру Лыков завершил в 1961 году в звании майора. После переезда в Энгельс он устроился на завод «Химволокно», где проработал до 2001 года.

За заслуги перед Родиной ветерана наградили орденами Красной Звезды и Красного Знамени, а также медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги» и «За безупречную службу». Глава района выразил соболезнования родным и близким Лыкова, отметив его многолетнее служение стране. Прощание с ветераном назначено на 23 ноября в 14:00 по адресу: улица Космонавтов, дом 5.