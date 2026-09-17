На Сахалине впервые провели операции на колене с помощью робота

На Сахалине впервые провели серию операций по эндопротезированию коленного сустава с применением роботизированной системы. Вмешательства прошли в городской больнице Южно-Сахалинска имени Ф. С. Анкудинова.

Для освоения технологии на остров приехал специалист Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Барнаула Вадим Гольник. Под его руководством сахалинские хирурги проведут четыре операции, после чего рассчитывают приступить к самостоятельной работе.

Самостоятельно робот пациентов не оперирует. Врач планирует вмешательство и устанавливает необходимые маркеры, а система помогает точнее ориентировать компоненты импланта с учётом индивидуальной анатомии пациента. Среди преимуществ технологии специалисты называют точность установки эндопротеза и возможность персонализировать операцию под конкретного человека. После тестового периода в больнице решат, будут ли использовать систему на регулярной основе.

Развитие роботизированной хирургии проходит в рамках медицинского кластера Сахалинской области, который начали развивать в 2026 году.

Ранее Life.ru рассказывал о первом в России эндопротезировании тазобедренного сустава с использованием активной роботической системы. Операцию провели специалисты Сеченовского университета. Технология позволила заранее спланировать положение импланта с учётом анатомии пациента.