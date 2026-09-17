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Опубликовано 17 сентября, 13:35

На Сахалине впервые провели операции на колене с помощью робота

Обложка © VK / Южно-Сахалинская городская больница им.Ф.С.Анкудинова

Обложка © VK / Южно-Сахалинская городская больница им.Ф.С.Анкудинова

На Сахалине впервые провели серию операций по эндопротезированию коленного сустава с применением роботизированной системы. Вмешательства прошли в городской больнице Южно-Сахалинска имени Ф. С. Анкудинова.

Для освоения технологии на остров приехал специалист Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Барнаула Вадим Гольник. Под его руководством сахалинские хирурги проведут четыре операции, после чего рассчитывают приступить к самостоятельной работе.

Самостоятельно робот пациентов не оперирует. Врач планирует вмешательство и устанавливает необходимые маркеры, а система помогает точнее ориентировать компоненты импланта с учётом индивидуальной анатомии пациента. Среди преимуществ технологии специалисты называют точность установки эндопротеза и возможность персонализировать операцию под конкретного человека. После тестового периода в больнице решат, будут ли использовать систему на регулярной основе.

Развитие роботизированной хирургии проходит в рамках медицинского кластера Сахалинской области, который начали развивать в 2026 году.

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Больше новостей о современных методах лечения и медицинских технологиях — в разделе «Медицина» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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