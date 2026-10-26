На Сахалине загорелась крыша многоквартирного дома на площади 800 «квадратов»

В посёлке Вахрушев Сахалинской области крупный пожар охватил кровлю многоквартирного дома на площади около 800 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек, для которых развернули два пункта временного размещения, сообщает региональное управление МЧС.

Возгорание произошло в доме на улице Центральной. Сначала огонь охватил балкон на третьем этаже, после чего перекинулся на крышу здания. Сообщение о происшествии поступило пожарным в 04:13 по местному времени 26 октября.

Для жителей организовали временное размещение в здании МФЦ и спортивной школе. На месте происшествия задействовали 16 спасателей и шесть единиц специальной техники.

Информации о пострадавших не поступало. Причину возгорания предстоит установить дознавателям МЧС России.

Ранее Life.ru сообщал о пожаре в Театре на Юго-Западе в Москве, при котором пострадал один человек. Из здания на проспекте Вернадского эвакуировали 55 зрителей, актёров и сотрудников. По предварительным данным, возгорание произошло в театральной мастерской, огонь охватил около 20 квадратных метров. К тушению привлекли дополнительные силы спасателей.