В Калининграде при пожаре в девятиэтажке погибли женщина и более 20 кошек

В Калининграде при пожаре в квартире девятиэтажного дома погибли женщина и более 20 кошек. Возгорание произошло на улице 9 Апреля вечером 24 октября, сообщили в региональном главке МЧС.

В Калининграде при пожаре в квартире погибли женщина и более 20 кошек. Фото © Пресс-служба МЧС Калининградской области

Огонь вспыхнул в четырёхкомнатной квартире на четвёртом этаже. Загорелись бытовые отходы и скопившиеся вещи, площадь пожара составила 20 квадратных метров. К прибытию спасателей находившаяся внутри женщина уже погибла.

В квартире также находились более 20 кошек. Животные были в переносках, однако спасти их не удалось. Ещё два человека пострадали при происшествии, их доставили в больницу.

На место направили 33 пожарных и 13 единиц техники. Из дома эвакуировали 17 жильцов, после ликвидации огня спасатели провели дымоудаление. Причину возгорания и обстоятельства гибели женщины устанавливают следственные органы.

Похожая трагедия произошла в Москве 18 октября, когда при пожаре в квартире заводчицы погибли восемь собак породы ши-тцу. По данным SHOT, короткое замыкание произошло в розетке после того, как хозяйка включила пылесос. В квартире находились 12 собак, но спасти удалось только четырёх — остальные задохнулись угарным газом.