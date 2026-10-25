Один человек пострадал при пожаре в Театре на Юго-Западе в Москве
Не менее 55 зрителей, актёров и сотрудников пришлось срочно вывести из Театра на Юго-Западе в Москве из-за пожара. По данным телеграм-канала SHOT, одному человеку потребовалась медицинская помощь.
При пожаре в Театре на Юго-Западе пострадал человек, эвакуированы 55. Видео © Telegram/ SHOT
Возгорание произошло в здании на проспекте Вернадского, где проходил музыкальный вечер. Из помещений повалил густой серый дым, после чего началась эвакуация.
По предварительной информации канала, очаг находился в театральной мастерской. Огонь полностью уничтожил помещение площадью около 20 квадратных метров. Данные о масштабах повреждений пока уточняются.
К месту происшествия прибыли экстренные службы. Как утверждает SHOT, возле здания находились не менее 15 автомобилей пожарных и скорой помощи. Один человек обратился за медицинской помощью. О характере его травм и необходимости госпитализации пока не сообщается.
Напомним, что огонь распространился на площади 20 «квадратов». Пожар вспыхнул в пристроенном помещении. Из-за сложности ситуации пожару присвоили повышенный ранг, что предполагает привлечение дополнительных сил для тушения.
Обложка © Telegram/ SHOT