Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 октября, 21:32

Один человек пострадал при пожаре в Театре на Юго-Западе в Москве

Не менее 55 зрителей, актёров и сотрудников пришлось срочно вывести из Театра на Юго-Западе в Москве из-за пожара. По данным телеграм-канала SHOT, одному человеку потребовалась медицинская помощь.

При пожаре в Театре на Юго-Западе пострадал человек, эвакуированы 55. Видео © Telegram/ SHOT

Возгорание произошло в здании на проспекте Вернадского, где проходил музыкальный вечер. Из помещений повалил густой серый дым, после чего началась эвакуация.

По предварительной информации канала, очаг находился в театральной мастерской. Огонь полностью уничтожил помещение площадью около 20 квадратных метров. Данные о масштабах повреждений пока уточняются.

К месту происшествия прибыли экстренные службы. Как утверждает SHOT, возле здания находились не менее 15 автомобилей пожарных и скорой помощи. Один человек обратился за медицинской помощью. О характере его травм и необходимости госпитализации пока не сообщается.

10 человек спасли при пожаре в доме в Москве, где жил Сергей Михалков
10 человек спасли при пожаре в доме в Москве, где жил Сергей Михалков

Напомним, что огонь распространился на площади 20 «квадратов». Пожар вспыхнул в пристроенном помещении. Из-за сложности ситуации пожару присвоили повышенный ранг, что предполагает привлечение дополнительных сил для тушения.

BannerImage

Обложка © Telegram/ SHOT

Полина Никифорова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar