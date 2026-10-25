Один человек пострадал при пожаре в Театре на Юго-Западе в Москве

Не менее 55 зрителей, актёров и сотрудников пришлось срочно вывести из Театра на Юго-Западе в Москве из-за пожара. По данным телеграм-канала SHOT, одному человеку потребовалась медицинская помощь.

При пожаре в Театре на Юго-Западе пострадал человек, эвакуированы 55. Видео © Telegram/ SHOT

Возгорание произошло в здании на проспекте Вернадского, где проходил музыкальный вечер. Из помещений повалил густой серый дым, после чего началась эвакуация.

По предварительной информации канала, очаг находился в театральной мастерской. Огонь полностью уничтожил помещение площадью около 20 квадратных метров. Данные о масштабах повреждений пока уточняются.

К месту происшествия прибыли экстренные службы. Как утверждает SHOT, возле здания находились не менее 15 автомобилей пожарных и скорой помощи. Один человек обратился за медицинской помощью. О характере его травм и необходимости госпитализации пока не сообщается.