На Сахалине закрыли детский сад после заражения семи детей кишечной инфекцией

В Южно-Сахалинске временно закрыли детский сад № 57 после выявления острой кишечной инфекции у семерых воспитанников. Заболевания зафиксировали в трёх группах учреждения, расположенного в районе Дальнее. Об этом сообщили в городской администрации.

Первые случаи инфекции обнаружили в минувшие выходные. С 27 октября посещение детского сада приостановлено, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания. В помещениях учреждения проведут заключительную дезинфекцию.

Возобновить работу детский сад сможет только после получения результатов контрольных исследований, подтверждающих качество обработки. При этом точные сроки открытия пока не называются.

В администрации города призвали родителей внимательно следить за самочувствием детей. При появлении признаков недомогания необходимо оставить ребёнка дома и обратиться за медицинской помощью.