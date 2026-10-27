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Регион
Опубликовано 27 октября, 06:11

На Сахалине закрыли детский сад после заражения семи детей кишечной инфекцией

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Южно-Сахалинске временно закрыли детский сад № 57 после выявления острой кишечной инфекции у семерых воспитанников. Заболевания зафиксировали в трёх группах учреждения, расположенного в районе Дальнее. Об этом сообщили в городской администрации.

Первые случаи инфекции обнаружили в минувшие выходные. С 27 октября посещение детского сада приостановлено, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания. В помещениях учреждения проведут заключительную дезинфекцию.

Возобновить работу детский сад сможет только после получения результатов контрольных исследований, подтверждающих качество обработки. При этом точные сроки открытия пока не называются.

В администрации города призвали родителей внимательно следить за самочувствием детей. При появлении признаков недомогания необходимо оставить ребёнка дома и обратиться за медицинской помощью.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Китае руководительницу детского сада приговорили к пожизненному заключению после массового отравления детей свинцом. Сотрудники учреждения добавляли в блюда несъедобные красители, чтобы еда выглядела привлекательнее. В результате повышенное содержание свинца обнаружили в крови более 200 воспитанников и свыше 20 работников детсада. Суд также назначил сроки заключения ещё пятерым фигурантам дела.

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Виталий Приходько
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