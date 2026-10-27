На Сахалине закрыли детский сад после заражения семи детей кишечной инфекцией
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В Южно-Сахалинске временно закрыли детский сад № 57 после выявления острой кишечной инфекции у семерых воспитанников. Заболевания зафиксировали в трёх группах учреждения, расположенного в районе Дальнее. Об этом сообщили в городской администрации.
Первые случаи инфекции обнаружили в минувшие выходные. С 27 октября посещение детского сада приостановлено, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заболевания. В помещениях учреждения проведут заключительную дезинфекцию.
Возобновить работу детский сад сможет только после получения результатов контрольных исследований, подтверждающих качество обработки. При этом точные сроки открытия пока не называются.
В администрации города призвали родителей внимательно следить за самочувствием детей. При появлении признаков недомогания необходимо оставить ребёнка дома и обратиться за медицинской помощью.
Ранее Life.ru сообщал, что в Китае руководительницу детского сада приговорили к пожизненному заключению после массового отравления детей свинцом. Сотрудники учреждения добавляли в блюда несъедобные красители, чтобы еда выглядела привлекательнее. В результате повышенное содержание свинца обнаружили в крови более 200 воспитанников и свыше 20 работников детсада. Суд также назначил сроки заключения ещё пятерым фигурантам дела.