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Опубликовано 16 сентября, 04:01

На Сахалине женщина напала на трёх полицейских во время проверки авто

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Жительница Сахалина устроила скандал во время проверки автомобиля и оказалась фигуранткой уголовного дела после нападения сразу на нескольких сотрудников полиции. Женщина, по версии следствия, пыталась помешать инспекторам оформить нарушение.

Инцидент произошёл ночью 11 сентября в Углегорске. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, за рулём которого находился водитель с признаками алкогольного опьянения. Пока правоохранители составляли материалы, пассажирка машины начала конфликтовать с ними.

По данным следствия, 42-летняя местная жительница сначала толкнула одного из инспекторов и несколько раз ударила его по рукам. Затем она стала толкать второго полицейского и пыталась ударить его по лицу. Попытки атаковать третьего сотрудника также были пресечены.

После этого женщину посадили в служебный автомобиль, однако на этом конфликт не закончился. По информации СК, она продолжила оскорблять правоохранителей, высказывать угрозы и ударила ногой в грудь одного из полицейских, находившегося внутри машины. В отношении жительницы Углегорска возбуждено уголовное дело по статьям о применении насилия в отношении представителя власти. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Ранее житель ЛНР получил штраф после нападения на сотрудников полиции во время проверки на дороге. Мужчина попытался скрыться от инспекторов на скутере, а после остановки оказал сопротивление. Во время конфликта он укусил одного из полицейских за ногу и ударил второго в лицо. Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 80 тысяч рублей.

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Юния Ларсон
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