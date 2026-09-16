На Сахалине женщина напала на трёх полицейских во время проверки авто

Жительница Сахалина устроила скандал во время проверки автомобиля и оказалась фигуранткой уголовного дела после нападения сразу на нескольких сотрудников полиции. Женщина, по версии следствия, пыталась помешать инспекторам оформить нарушение.

Инцидент произошёл ночью 11 сентября в Углегорске. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, за рулём которого находился водитель с признаками алкогольного опьянения. Пока правоохранители составляли материалы, пассажирка машины начала конфликтовать с ними.

По данным следствия, 42-летняя местная жительница сначала толкнула одного из инспекторов и несколько раз ударила его по рукам. Затем она стала толкать второго полицейского и пыталась ударить его по лицу. Попытки атаковать третьего сотрудника также были пресечены.

После этого женщину посадили в служебный автомобиль, однако на этом конфликт не закончился. По информации СК, она продолжила оскорблять правоохранителей, высказывать угрозы и ударила ногой в грудь одного из полицейских, находившегося внутри машины. В отношении жительницы Углегорска возбуждено уголовное дело по статьям о применении насилия в отношении представителя власти. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее житель ЛНР получил штраф после нападения на сотрудников полиции во время проверки на дороге. Мужчина попытался скрыться от инспекторов на скутере, а после остановки оказал сопротивление. Во время конфликта он укусил одного из полицейских за ногу и ударил второго в лицо. Суд признал мужчину виновным и назначил ему штраф в размере 80 тысяч рублей.