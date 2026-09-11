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Опубликовано 11 сентября, 15:32

Скутерист из ЛНР укусил полицейского за ногу и получил штраф

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Жителя посёлка Марковка в ЛНР оштрафовали на 80 тысяч рублей за нападение на двух сотрудников полиции. Одного из них мужчина укусил за ногу, второго ударил в лицо. О случившемся пишет Mash на Донбассе.

Конфликт начался после того, как инспекторы ГАИ заметили скутериста без шлема и потребовали остановиться. Водитель проигнорировал сигнал и попытался скрыться. Полицейские проследовали за нарушителем до его дома. Там мужчина оказал сопротивление: укусил одного инспектора за икру, а другому ударом разбил нос.

В суде скутерист признал вину. За применение насилия в отношении представителей власти ему назначили штраф в размере 80 тысяч рублей.

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Татьяна Миссуми
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