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Опубликовано 27 октября, 17:51

На саммите ФСЭГ в Москве приняли итоговую декларацию

Обложка © РИА Новости / Юрий Кочетков

Обложка © РИА Новости / Юрий Кочетков

Участники восьмого саммита Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) в Москве согласовали и приняли итоговую Московскую декларацию. Решение озвучил президент России Владимир Путин на заключительном этапе встречи.

«Давайте считать Московскую декларацию одобренной», — произнёс российский лидер, подчеркнув, что текст документа уже согласован участниками форума.

Декларация посвящена укреплению сотрудничества между крупнейшими поставщиками природного газа. Как ранее пояснял помощник президента Юрий Ушаков, в документе отражены вопросы надёжности поставок, диверсификации торговых маршрутов, внедрения новых технологий и обеспечения справедливых цен на энергоресурсы.

Отдельное внимание страны ФСЭГ намерены уделять снижению колебаний цен на мировом газовом рынке и повышению энергетической безопасности. Подготовка документа завершалась на министерской встрече форума, которая прошла накануне саммита.

ФСЭГ объединяет государства, на которые приходится около 70% доказанных мировых запасов природного газа. Участники организации также обеспечивают порядка 38% мировой добычи и 47% поставок сжиженного природного газа.

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Ранее Life.ru сообщал, что мировой спрос на природный газ к 2050 году может достичь 5,5 триллиона кубометров в год. Такой прогноз Владимир Путин озвучил на саммите ФСЭГ в Москве. По словам президента, международные поставки газа за этот период вырастут примерно в полтора раза — до 1,7 триллиона кубометров ежегодно.

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Наталья Демьянова
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