Путин призвал думать о прекращении конфликтов ради стабильности газового рынка

Для стабилизации мирового газового рынка необходимо задуматься о прекращении продолжающихся конфликтов и снятии санкционных ограничений. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) в Москве, комментируя выступление генерального секретаря организации Филипа Мшелбилы.

Российский лидер обратил внимание, что развитие газовой отрасли требует огромных финансовых вложений. Однако инвесторы готовы вкладывать средства в новые проекты только при наличии устойчивого спроса и возможности беспрепятственно продавать добытые ресурсы.

«Мы с вами понимаем: масштабные инвестиции возможны только тогда, когда есть стабильный спрос и есть возможность реализовывать добываемые ресурсы после огромных вложений в их добычу. А здесь, конечно, нужно думать над прекращением конфликтов, которые продолжаются, и снятием санкционных режимов», — сказал Путин.

Восьмой саммит ФСЭГ проходит 27 октября в Москве. Форум объединяет государства — крупные производители и экспортёры природного газа, которые обсуждают энергетическую безопасность, инвестиции и сотрудничество в отрасли. Проведение встречи в российской столице было согласовано ранее в этом году.