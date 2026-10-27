Путин: Мировой спрос на газ к 2050 году достигнет 5,5 трлн кубометров

Мировой спрос на природный газ к 2050 году достигнет 5,5 триллиона кубометров в год. Такой прогноз Владимир Путин представил на саммите Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ).

Президент обратил внимание, что потребление этого энергоресурса продолжает увеличиваться. Только за 2025 год показатель вырос на 1,2%, достигнув 4,2 триллиона кубометров.

«Ожидается, что такие тенденции продолжатся и в середине текущего века мировой спрос на газ увеличится до 5,5 триллионов кубометров в год. Международные поставки вырастут примерно в 1,5 раза и составят 1,7 триллиона кубометров», — указал глава государства.

Ранее Владимир Путин заявил, что около 40% мирового экспорта природного газа приходится на страны Форума государств — экспортёров газа (ФСЭГ). При этом участники объединения располагают 70% глобальных запасов этого энергоресурса. В ФСЭГ входят 12 государств, включая Россию, Иран, Катар и ОАЭ. Саммит проводится в год 25-летия объединения.