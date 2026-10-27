Путин: На страны ФСЭГ приходится около 40% мирового экспорта газа

Около 40% мирового экспорта природного газа обеспечивают страны Форума государств — экспортёров газа (ФСЭГ). При этом на участников объединения приходится 70% глобальных запасов этого энергоресурса. Такие цифры привёл президент России Владимир Путин на восьмом саммите ФСЭГ в Москве.

Российский лидер подчеркнул, что открытость, прозрачность и объективность оценок внутри организации имеют большое значение как для производителей, так и для потребителей газа. По его словам, эти принципы важны для стабильной работы всего мирового топливно-энергетического комплекса.

В объединение входят 12 государств, включая Россию, Иран, Катар и ОАЭ. Саммит проходит в год 25-летия ФСЭГ.

Ранее Life.ru сообщал, что участники газового саммита в Москве намерены принять Московскую декларацию, посвящённую развитию международного энергетического сотрудничества. Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, документ предусматривает диверсификацию маршрутов поставок, обеспечение справедливых цен на газ и снижение волатильности мирового энергетического рынка.