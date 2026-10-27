Первое место по запасам и второе по добыче: Путин назвал позиции России на газовом рынке

Россия располагает крупнейшими в мире запасами природного газа, уступая лишь одной стране по объёмам его добычи. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите Форума стран — экспортёров газа (ФСЭГ) в Москве.

«Мы занимаем первое место в мире по запасам природного газа и второе по его добыче», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства также обратил внимание на возможности отечественной газовой отрасли. По его словам, в стране сформирован уникальный производственный комплекс, позволяющий не только обеспечивать добычу топлива, но и расширять направления его поставок.

Ранее Life.ru сообщал, что на государства Форума стран — экспортёров газа приходится около 70% доказанных мировых запасов природного газа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнял, что участники объединения обеспечивают 38% глобальной добычи, 42% экспорта трубопроводного газа и 47% поставок сжиженного природного газа.