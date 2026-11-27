В Санкт-Петербурге мужчина напал с ножом на нового знакомого своей супруги, нанеся ему не менее трёх ударов в грудь. Подозреваемого задержали, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По предварительным сведениям, вечером 24 ноября женщина познакомилась с мужчиной в ресторане и пригласила его к себе домой. Кавалер не подозревал, что его новая знакомая замужем. Однако возле лифта в доме на Русановской улице пару встретил супруг женщины, который в порыве ревности набросился на соперника.

Несмотря на полученные ранения, пострадавший сумел покинуть место происшествия. Скорую помощь ему вызвал случайный прохожий, благодаря своевременному вмешательству медиков мужчина выжил. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в Петербурге суд приговорил женщину к четырём годам колонии за смертельное ранение бывшего возлюбленного. Подсудимая утверждала, что подвергалась насилию со стороны мужчины и пыталась защититься. Суд признал её виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть человека по неосторожности.