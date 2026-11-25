Петербурженку приговорили к четырём годам колонии за смертельное ранение бывшего возлюбленного, от которого она, по собственным словам, защищалась. О решении суда сообщила объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

На заседании Алиша Доменова рассказала, что решила разорвать отношения из-за постоянной ревности мужчины. Он, по её словам, проверял телефон девушки, преследовал её возле дома, портил вещи и оказывал на неё психологическое и физическое давление. Петербурженка даже намеревалась продать квартиру.

Трагедия произошла 22 декабря 2025 года. Как утверждала Доменова, накануне бывший возлюбленный против её воли ввёл ей наркотическое вещество и совершил сексуальное насилие. Позднее мужчина вернулся в квартиру, избил девушку и стал угрожать ей изнасилованием и убийством.

Доменова объяснила, что в момент конфликта нарезала продукты. Заметив направленный на неё нож, она попыталась защититься. Когда мужчина упал на диван, девушка попробовала сделать ему искусственное дыхание и вызвала скорую помощь.

Между тем суд установил, что Доменова нанесла бывшему возлюбленному как минимум одно ножевое ранение в грудь и не менее семи ударов тупым предметом. Мужчина скончался на месте. Петербурженка отрицала нанесение других ударов, кроме ножевого.

Московский районный суд признал Доменову виновной по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима.

Ранее в Петербурге произошла другая трагедия на почве домашнего насилия. Мужчина смертельно ранил бывшую сожительницу возле кризисного центра. Как выяснилось, женщина неоднократно обращалась в полицию с жалобами на угрозы.