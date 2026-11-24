В Магнитогорске 60-летнюю женщину заключили под стражу по обвинению в убийстве 61-летнего мужа. После семейной ссоры мужчина погиб в квартире, а его супруга ещё неделю никому не сообщала о случившемся. Тело обнаружили после жалоб соседей на неприятный запах.

По данным Следственного комитета Челябинской области, конфликт произошёл днём 13 ноября в доме на улице Грязнова. Во время ссоры женщина нанесла мужу удары, от полученных травм он скончался на месте.

После произошедшего обвиняемая продолжила жить в квартире, не обращаясь за помощью и не сообщая о смерти супруга. Спустя неделю жильцы дома почувствовали посторонний запах и обратились в правоохранительные органы.

Женщину задержали сотрудники полиции. По ходатайству следствия суд отправил её под стражу.

Уголовное дело расследуется по статье об убийстве. Следователи назначили судебные экспертизы и продолжают собирать доказательства.