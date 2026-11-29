Актёр и шоумен Никита Джигурда сообщил о значительном улучшении самочувствия после обширного инфаркта. Артист рассказал ТАСС, что его перевели из реанимации в обычную палату.

По словам Джигурды, за время болезни он сильно похудел из-за невозможности нормально есть и пить. Лишь несколько дней назад его организм перестал отвергать пищу.

«Похудел до 68 кг. При боевом весе 86 кг», — признался артист.

Джигурда уже начал заниматься восстановительной гимнастикой. По его словам, медики выдали ему десяток листов с иллюстрациями и описанием упражнений для реабилитации.

Артист также опроверг сообщения в СМИ о якобы проведённом ему шунтировании и других хирургических вмешательствах. По словам шоумена, он перенёс инфаркт на ногах и был госпитализирован уже после приступа.

«Никаких операций по шунтированию и прочих операбельных способах, о которых писали СМИ, мне не проводили, поскольку на сердце у меня, как говорят врачи, свежая рана», — сказал он.

При этом Джигурда пока не знает, сколько времени ему предстоит провести в больнице. Сроки выписки зависят от состояния тромба, который, по предупреждению медиков, может оторваться в любой момент.