На севере Киевской области возводят несколько линий оборонительных сооружений. Об этом пишут украинские СМИ, публикуя фотографии военнослужащих, которые устанавливают заграждения из колючей проволоки.

На севере Киевской области строят несколько линий фортификаций. Фото © INSIDER UA

По данным украинских СМИ, работы ведутся в том числе на северном направлении. На отдельных участках число рядов заграждений может доходить примерно до 35.

При этом точная геолокация опубликованных кадров официально не раскрывалась. Ранее фотографии размещала 783-я отдельная бригада оперативного оборудования территории Государственной специальной службы транспорта Украины. Позднее OSINT-аналитики предположили, что речь может идти о районе Чернобыля.

Параллельно украинские власти обсуждают изменение статуса Киева и Киевской области.

Ранее Life.ru сообщал, что Киев укрепляет линию обороны в районе Чернобыля. Военный эксперт Андрей Марочко тогда предположил, что укрепления создаются как буферная зона на случай возможного наступления с севера. По его словам, оборонительные рубежи могут протянуться от Сумского направления до Киевского водохранилища.