На севере Москвы потушили пожар в выселенном здании на Кронштадтском бульваре

Пожар в двухэтажном выселенном здании на Кронштадтском бульваре на севере Москвы полностью ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в столичном управлении МЧС.

Возгорание произошло вечером 13 октября по адресу: Кронштадтский бульвар, дом 17, корпус 3. Первоначально пламя охватило второй этаж пустующего строения.

Спасателям удалось остановить распространение пламени и полностью потушить здание. Причины возгорания пока не установлены.

Ранее Life.ru сообщал о пожаре, уничтожившем дом известной художницы Валентины Федченко в Каховке Херсонской области. По словам главы округа Павла Филипчука, здание загорелось после атаки украинского беспилотника. Вместе с жильём сгорела часть картин, однако большинство произведений удалось спасти. Сотрудники местного культурного центра вывезли уцелевшие работы в безопасное место. Власти планируют создать в городе галерею имени Федченко, где представят сохранившуюся коллекцию.