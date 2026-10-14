Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 октября, 01:58

На севере Москвы потушили пожар в выселенном здании на Кронштадтском бульваре

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пожар в двухэтажном выселенном здании на Кронштадтском бульваре на севере Москвы полностью ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал, сообщили в столичном управлении МЧС.

Возгорание произошло вечером 13 октября по адресу: Кронштадтский бульвар, дом 17, корпус 3. Первоначально пламя охватило второй этаж пустующего строения.

Спасателям удалось остановить распространение пламени и полностью потушить здание. Причины возгорания пока не установлены.

В Татарстане 14-летняя девочка погибла при пожаре из-за роутера
В Татарстане 14-летняя девочка погибла при пожаре из-за роутера

Ранее Life.ru сообщал о пожаре, уничтожившем дом известной художницы Валентины Федченко в Каховке Херсонской области. По словам главы округа Павла Филипчука, здание загорелось после атаки украинского беспилотника. Вместе с жильём сгорела часть картин, однако большинство произведений удалось спасти. Сотрудники местного культурного центра вывезли уцелевшие работы в безопасное место. Власти планируют создать в городе галерею имени Федченко, где представят сохранившуюся коллекцию.

Больше новостей о пожарах, авариях и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • МЧС России
  • ЧП
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar