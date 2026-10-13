ВСУ нанесли удар по дому художницы Федченко в Каховке, сгорели картины
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Дом известной каховской художницы Валентины Федченко сгорел после атаки украинского беспилотника. Часть её картин также была уничтожена, сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук.
По его словам, огонь полностью уничтожил дом художницы. Вместе с ним сгорели некоторые произведения, однако большинство картин удалось сохранить.
«Страшная потеря. Огонь уничтожил дом, а вместе с ним и некоторые картины. Большинство, к счастью, чудом уцелели», — написал Филипчук.
Сотрудники культурного центра Каховки вывезли часть сохранившихся работ в безопасное место. Власти округа намерены сохранить коллекцию и сделать её доступной для жителей.
Для этого администрация подготовит грантовый проект по созданию в Каховке картинной галереи имени Федченко. В ней планируют разместить постоянную экспозицию сохранившихся произведений художницы.
Кроме того, в галерее хотят проводить сменные выставки. По словам главы округа, пространство должно знакомить жителей с творчеством местных авторов, а детей — с людьми, которые жили и работали в Каховке.
Каховка неоднократно подвергалась атакам беспилотников. В апреле Life.ru сообщал об ударе по местному кафе «Старый город», в результате которого здание было полностью разрушено. Удары затрагивали и объекты социальной инфраструктуры. В марте 2024 года Life.ru писал об атаке дронов на Каховскую центральную районную больницу, где были повреждены окна приёмного отделения, хирургического корпуса и роддома, а также крыша терапевтического отделения. Позднее под обстрел попадали жилые дома. В июне Life.ru сообщал, что после миномётного удара по пятиэтажке в центре Каховки выгорели несколько квартир, был повреждён газопровод, а один из жильцов получил осколочное ранение.
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