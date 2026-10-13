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Регион
Опубликовано 13 октября, 14:01

ВСУ нанесли удар по дому художницы Федченко в Каховке, сгорели картины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NickolayV

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NickolayV

Дом известной каховской художницы Валентины Федченко сгорел после атаки украинского беспилотника. Часть её картин также была уничтожена, сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук.

  • Валентина Федченко. Фото © Telegram / Павел Филипчук Глава округа
    Валентина Федченко. Фото © Telegram / Павел Филипчук Глава округа
  • В результате атаки украинского беспилотника полностью сгорел дом известной каховской художницы Валентины Федченко. Фото © Telegram / Павел Филипчук Глава округа
    В результате атаки украинского беспилотника полностью сгорел дом известной каховской художницы Валентины Федченко. Фото © Telegram / Павел Филипчук Глава округа
  • В результате атаки украинского беспилотника полностью сгорел дом известной каховской художницы Валентины Федченко. Фото © Telegram / Павел Филипчук Глава округа
    В результате атаки украинского беспилотника полностью сгорел дом известной каховской художницы Валентины Федченко. Фото © Telegram / Павел Филипчук Глава округа
  • В результате атаки украинского беспилотника полностью сгорел дом известной каховской художницы Валентины Федченко. Фото © Telegram / Павел Филипчук Глава округа
    В результате атаки украинского беспилотника полностью сгорел дом известной каховской художницы Валентины Федченко. Фото © Telegram / Павел Филипчук Глава округа
  • В результате атаки украинского беспилотника полностью сгорел дом известной каховской художницы Валентины Федченко. Фото © Telegram / Павел Филипчук Глава округа
    В результате атаки украинского беспилотника полностью сгорел дом известной каховской художницы Валентины Федченко. Фото © Telegram / Павел Филипчук Глава округа
  • В результате атаки украинского беспилотника полностью сгорел дом известной каховской художницы Валентины Федченко. Фото © Telegram / Павел Филипчук Глава округа
    В результате атаки украинского беспилотника полностью сгорел дом известной каховской художницы Валентины Федченко. Фото © Telegram / Павел Филипчук Глава округа

Валентина Федченко. Фото © Telegram / Павел Филипчук Глава округа

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По его словам, огонь полностью уничтожил дом художницы. Вместе с ним сгорели некоторые произведения, однако большинство картин удалось сохранить.

«Страшная потеря. Огонь уничтожил дом, а вместе с ним и некоторые картины. Большинство, к счастью, чудом уцелели», — написал Филипчук.

Сотрудники культурного центра Каховки вывезли часть сохранившихся работ в безопасное место. Власти округа намерены сохранить коллекцию и сделать её доступной для жителей.

Для этого администрация подготовит грантовый проект по созданию в Каховке картинной галереи имени Федченко. В ней планируют разместить постоянную экспозицию сохранившихся произведений художницы.

Кроме того, в галерее хотят проводить сменные выставки. По словам главы округа, пространство должно знакомить жителей с творчеством местных авторов, а детей — с людьми, которые жили и работали в Каховке.

Один человек погиб и двое пострадали при атаках БПЛА в Херсонской области
Один человек погиб и двое пострадали при атаках БПЛА в Херсонской области

Каховка неоднократно подвергалась атакам беспилотников. В апреле Life.ru сообщал об ударе по местному кафе «Старый город», в результате которого здание было полностью разрушено. Удары затрагивали и объекты социальной инфраструктуры. В марте 2024 года Life.ru писал об атаке дронов на Каховскую центральную районную больницу, где были повреждены окна приёмного отделения, хирургического корпуса и роддома, а также крыша терапевтического отделения. Позднее под обстрел попадали жилые дома. В июне Life.ru сообщал, что после миномётного удара по пятиэтажке в центре Каховки выгорели несколько квартир, был повреждён газопровод, а один из жильцов получил осколочное ранение.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Дарья Денисова
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