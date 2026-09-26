На Северном Кавказе и в Ростовской области 26 сентября ввели ракетную опасность

Ракетную опасность объявили на территории Северного Кавказа и Ростовской области. Предупреждения распространили региональные управления МЧС России. Жителям рекомендовали соблюдать меры безопасности.

В ГУ МЧС по Дагестану призвали людей по возможности оставаться дома. Ведомство рекомендовало выбирать для укрытия помещения без окон со сплошными стенами.

«Ракетная опасность на территории Северного Кавказа. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Дагестану.

О введении режима ракетной опасности также сообщило управление МЧС по Ростовской области. Дополнительных подробностей о возможной угрозе ведомства на момент публикации не привели.

Ранее в Тульской области силы противовоздушной обороны уничтожили 18 беспилотников. Глава региона сообщил, что опасность атаки БПЛА продолжает действовать. Сведений о пострадавших или повреждениях в первоначальном сообщении не приводилось. Власти призвали жителей сохранять внимательность и соблюдать меры безопасности.