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Регион
Опубликовано 26 сентября, 01:38

На Северном Кавказе и в Ростовской области 26 сентября ввели ракетную опасность

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ganna Zelinska

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ganna Zelinska

Ракетную опасность объявили на территории Северного Кавказа и Ростовской области. Предупреждения распространили региональные управления МЧС России. Жителям рекомендовали соблюдать меры безопасности.

В ГУ МЧС по Дагестану призвали людей по возможности оставаться дома. Ведомство рекомендовало выбирать для укрытия помещения без окон со сплошными стенами.

«Ракетная опасность на территории Северного Кавказа. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами»,говорится в сообщении ГУ МЧС России по Дагестану.

О введении режима ракетной опасности также сообщило управление МЧС по Ростовской области. Дополнительных подробностей о возможной угрозе ведомства на момент публикации не привели.

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Антон Голыбин
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