На северо-востоке Москвы возле жилого дома нашли предмет, похожий на гранату

На северо-востоке Москвы возле жилого дома обнаружили подозрительный предмет, внешне напоминающий гранату. Территорию вокруг находки огородили, на месте работают сотрудники силовых структур. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель столичных экстренных служб.

Предмет нашли на Стартовой улице, возле дома № 2, строение 1. После сообщения о находке к зданию прибыли правоохранители, которые приступили к проверке.

Специалистам предстоит установить, действительно ли обнаруженный объект является боеприпасом и представляет ли он опасность для окружающих. Сведения об эвакуации жильцов и других ограничительных мерах не поступали.

Ранее Life.ru сообщал об обнаружении предмета, похожего на противопехотную мину «Лепесток», возле жилого дома на северо-востоке Москвы. На место тогда вызвали сапёров и огородили территорию. Позднее выяснилось, что находка представляла собой учебную мину и опасности для окружающих не несла.