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Опубликовано 4 октября, 14:28

Тротил и гранаты обнаружили в гараже убийцы Елены Церетели и её дочки в Москве

Обложка © СК РФ

Обложка © СК РФ

Тротиловые шашки и гранаты обнаружили правоохранители в московском гараже, где ранее нашли тело убитой дочери предпринимательницы Елены Церетели. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«В ходе осмотра места преступления в гараже найдены тротил и гранаты», — сказал собеседник ТАСС.

В квартире на Жулебинском бульваре, где нашли расчленённое тело самой женщины, криминалисты обнаружили следы крови, оружие и боеприпасы. Позднее следствие вышло на гараж в Новой Москве, которым пользовался её сожитель: там нашли тело 19-летней дочери убитой Елены Церетели и схрон оружия. Помещением пользовался сожитель её матери, которого задержали в Воронежской области и доставили в столицу для допроса.

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Владимир Озеров
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