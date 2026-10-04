Тротил и гранаты обнаружили в гараже убийцы Елены Церетели и её дочки в Москве

Тротиловые шашки и гранаты обнаружили правоохранители в московском гараже, где ранее нашли тело убитой дочери предпринимательницы Елены Церетели. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

В квартире на Жулебинском бульваре, где нашли расчленённое тело самой женщины, криминалисты обнаружили следы крови, оружие и боеприпасы. Позднее следствие вышло на гараж в Новой Москве, которым пользовался её сожитель: там нашли тело 19-летней дочери убитой Елены Церетели и схрон оружия. Помещением пользовался сожитель её матери, которого задержали в Воронежской области и доставили в столицу для допроса.