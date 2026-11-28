На заслуженного артиста России Ярослава Дронова, известного как SHAMAN, пожаловались в Следственный комитет и Роскомнадзор после его выступления с гитаристом на юбилейном концерте в Кремле. Об отправке обращений девушка сообщила в соцсетях, опубликовав подтверждающий скриншот.

«Нишевое хобби — писать заявы на Шамана в Следственный комитет», — подписала публикацию заявительница.

Поводом стал эпизод концерта «35 / Лучшее», прошедшего 22 ноября в Государственном Кремлёвском дворце. Во время рок-блока SHAMAN опустился на колени перед гитаристом, исполнил танец и потянулся к струнам его инструмента. Запись выступления разошлась по соцсетям и вызвала неоднозначную реакцию пользователей.

Сам Дронов объяснял, что спорный эпизод был частью рок-программы, а критики вырвали несколько секунд выступления из контекста. По словам исполнителя, юбилейное шоу он готовил более полугода, объединив в нём разные музыкальные жанры и сценические образы.

Ранее Life.ru писал, что Юрий Лоза вступился за SHAMAN после номера с гитарой. Музыкант призвал не воспринимать необычный жест слишком серьёзно, объяснив поведение коллеги эмоциональным состоянием во время концерта.