Зумеры массово взялись переписывать русскую классику от руки, чтобы избавиться от стресса и зависимости от бесконечного листания соцсетей. Самым амбициозным проектом стала «Война и мир» Льва Толстого: на четыре тома молодые люди отводят себе девять месяцев, рассчитывая за это время улучшить память, грамотность и эмоциональное состояние, пишет Mash.

Вместо школьных конспектов — романы Достоевского, рассказы Чехова и Бунина. Участники тренда заполняют тетради страницами классики и выкладывают результаты в соцсети. Сам процесс они сравнивают с медитацией: неспешное письмо помогает отвлечься от тревожных мыслей и сосредоточиться на тексте.

Один из участников рассказал, что за несколько недель переписал 15 рассказов Бунина, уделяя занятию по 20–30 минут в день, пишет «Коммерсант FM». По его ощущениям, он стал лучше запоминать имена и новые слова. Другой энтузиаст уже 35 дней переписывает произведения философа Сенеки левой рукой, намеренно усложняя себе задачу ради тренировки внимания.

Похожее увлечение давно существует в Южной Корее, где его называют пхильса. Для любителей переписывать литературу выпускают специальные издания с напечатанным текстом на одной странице и свободным местом для записей на другой. По данным книжной сети Kyobo, продажи таких книг в 2024 году выросли почти в восемь раз.

Ранее Life.ru рассказывал, что нейропсихолог Кира Макарова объяснила пользу письма от руки для памяти и концентрации. По словам специалиста, во время создания рукописных заметок человек одновременно формулирует мысли, следит за строкой и управляет движениями пальцев. Такая работа задействует сразу несколько процессов, помогающих лучше осмысливать информацию.