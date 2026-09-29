Зачем блокноты и ручки, когда вокруг одни гаджеты – нейропсихолог оценила портфель депутата-2026

Блокноты и ручки, подаренные депутатам Госдумы нового созыва, выглядят как атавизм в век технологий. Однако на деле они могут пригодиться даже при обилии цифровых устройств: письмо от руки помогает осмысливать информацию и задействует двигательные навыки, важные для её запоминания. Об этом Life.ru рассказала нейропсихолог Кира Макарова, комментируя содержимое портфелей для парламентариев.

«Мы никогда не выбросим ручку, во всяком случае умный человек, даже если мы окружены гаджетами», — считает специалист. По её словам, дело не в профессии владельца блокнота, а в самом процессе письма: человек одновременно формулирует мысль, следит за строкой и управляет движениями руки.

Макарова объясняет, что при записи информация получает дополнительную опору в виде двигательного опыта. Поэтому фотография слайда и собственный конспект — разные способы работы с материалом. В пример нейропсихолог привела студентов: даже при наличии презентаций преподаватели рекомендуют им не только снимать экран, но и делать записи.

«Именно через руку проходят совершенно другие процессы: это закрепляется в памяти, закрепляется в движениях, здесь задействовано очень много разных компонентов», — пояснила собеседница Life.ru.

Важна и возможность записывать мысль в удобной для себя форме: сокращать слова, выделять главное и фиксировать собственную логику рассуждения. По мнению Макаровой, такие заметки могут помогать при подготовке к выступлениям. Кроме того, письмо поддерживает сам навык начертания букв, который при постоянном использовании клавиатуры получает меньше практики.

«Пальцы, глаз, мысль — и все это идет связно. Само непрерывное письмо — это великолепие нашей высшей психической деятельности», — подчеркнула нейропсихолог.

Ещё одним преимуществом бумажных записей Макарова назвала возможность сосредоточиться без переключения на гаджет. Она считает, что привычку писать от руки стоит сохранять и в цифровой среде: «Письмо — это прекрасная высшая психическая функция, она только совершенствует нас. Если мы её сами у себя отнимем, то это будет большая беда».

Ранее Life.ru рассказывал, как записи от руки помогают структурировать мысли и запоминать информацию. Психотерапевт Элоиза Скиннер отмечала, что такая практика также позволяет работать над орфографией, грамматикой и собственным стилем изложения.