«На случай форс-мажоров»: Украинцев призвали держать дома недельный запас еды

Жителям Украины стоит держать дома продуктовый запас как минимум на семь дней, поскольку в стране не исключены любые форс-мажоры. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия страны Тарас Высоцкий, слова которого приводит издание «Общественное. Новости».

Чиновник также посоветовал заранее откладывать продукты долгого хранения — на случай, если поставки со складов в магазины будут срываться. По его словам, серьёзного и продолжительного дефицита он не ждёт, однако из-за логистических сложностей возможны «кратковременные перебои».

Высоцкий оценил ущерб от повреждённых складов в десятки миллиардов гривен.

В последние дни сразу из нескольких регионов Украины, включая Киев и западные области, поступают тревожные сигналы о перебоях в розничном продовольственном обеспечении. Снимки практически пустых стеллажей в сетевых гипермаркетах стремительно распространяются в соцсетях и мессенджерах. Реакция властей не заставила себя ждать — в торговых точках уже начали поэтапно внедрять ограничительные нормы на отпуск базовых продуктов питания в одни руки.

Ранее Life.ru рассказывал, что жителям Киева порекомендовали держать дома запас питьевой воды. Такой совет на фоне ажиотажа в магазинах дал глава столичного управления Госпродпотребслужбы Анатолий Катеренчук. В первую очередь горожан призвали позаботиться именно о воде, а затем закупить привычные продукты. Речь также шла о домашнем резерве на случай перебоев, а не о массовой скупке товаров.