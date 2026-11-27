Солнце прервало необычно продолжительный период спокойствия: после семи суток без вспышек обычного класса учёные зарегистрировали новое событие. Перерыв длился около 171 часа и стал самым продолжительным за последние пять лет. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Вспышка произошла 27 ноября в 17:13 по московскому времени. Ей присвоили класс C1.6 — это сравнительно слабое событие, которое в обычной обстановке вряд ли привлекло бы внимание исследователей. Однако после столь долгого отсутствия активности даже такая вспышка стала заметным событием.

Предыдущее затишье началось в середине дня 20 ноября. Всё это время рентгеновское излучение звезды оставалось ниже порога, необходимого для регистрации вспышек класса C и выше. Аналогичный период продолжительного спокойствия последний раз наблюдался в конце 2021 года. Тогда с 13 ноября по 4 декабря на Солнце не было вспышек класса C и мощнее в течение 500 часов.

Нынешнее затишье заставило учёных вновь обратить внимание на перспективы текущего солнечного цикла. По оценке специалистов лаборатории, столь продолжительные провалы активности могут свидетельствовать о том, что Солнце приближается к периоду минимума быстрее, чем предполагалось ранее. Изначально его ожидали лишь около 2030 года.

При этом пока рано говорить о том, что звезда окончательно переходит к спокойной фазе. Исследователи отмечают, что новая вспышка может оказаться единичным событием, а дальнейшее поведение солнечной активности ещё предстоит оценить.