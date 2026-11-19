На Солнце зафиксировали вторую по силе вспышку ноября. Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН оценили её мощность в M2.4.

Несмотря на высокую активность звезды, Земле новый выброс плазмы не угрожает. Судя по полученным изображениям, облако раскалённого вещества направляется в сторону Меркурия. Источник излучения находится у самого края солнечного диска, поэтому специалисты исключают возможность попадания выброса на нашу планету.

Пик вспышки пришёлся на 16:24 по московскому времени. Сильнее в этом месяце было лишь событие класса M3.5, зарегистрированное 5 ноября. Среди всех осенних вспышек нынешняя занимает пятое место, тогда как рекорд сезона удерживает октябрьская M6.7. При этом явлений высшей категории X астрономы не наблюдали с начала июля.

Новая вспышка произошла после нескольких прогнозов снижения солнечной активности за последние две недели. Однако звезда вновь продемонстрировала способность накапливать энергию даже после периодов относительного затишья.

Ранее Life.ru сообщал, что утром 19 ноября Землю на три часа накрыла слабая магнитная буря уровня G1. Геомагнитные возмущения продолжались с 03:00 до 06:00 мск. Их причиной стал поток солнечного ветра из небольшой корональной дыры, воздействовавший на планету с 17 ноября. После кратковременного ухудшения обстановки показатели вновь вернулись в норму.